Погода в Одессе сегодня: пасмурно, но без осадков

Женщина с ребенком гуляет на Аркадийской аллее. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завтра, 16 февраля, ожидается пасмурная, но сухая погода. Температура будет колебаться в пределах от -1 °С до 0 °С. Несмотря на отсутствие осадков, стоит одеваться тепло, поскольку ощутимая температура будет ниже фактической из-за ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью без осадков. Температура — 0 °C, будет ощущаться как -2 °C. Ветер южный, 4 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура — -3 °C. Ветер северо-западный, 3 м/с.

День: днем в Одессе потеплеет. Температура — до +0 °C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Вечер: на вечер небо будет пасмурным. Вечером сохранится -1 °C, но из-за ветра будет немного прохладнее. Ветер северо-западный, 3 м/с.

Атмосферное давление: в течение дня 760-761 мм рт. ст.

Восход солнца ожидается в 06:58, а заход — в 17:23, что даст общую продолжительность светового дня 10 часов 25 минут.

Погода в Одессе на воскресенье на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 16 февраля

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью — -9...-4 °С, днем — от -2 °С до +3 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области завтра, 16 февраля, будет облачная погода с прояснениями и сильными морозами. Также мы сообщали, что в Украине резко изменится погода и завтра усилятся морозы, которые продержатся минимум неделю.