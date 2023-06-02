Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 2 червня

Жінка сидить на лавочці в парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 червня в Одесі буде справжній літній день. Синоптики прогнозують, що температура повітря прогріється до 25 градусів тепла.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 72%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°С, місцями до 9°С, вдень 23-28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

2 червня на заході, півночі, у Криму та Приазов’ї пройдуть невеликі дощі, місцями грози. Найтепліше у п’ятницю буде у Кіровоградській області, де температура підніметься до 28 градусів тепла. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.