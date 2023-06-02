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Потепление не за горами: какой будет погода в Одессе сегодня

2 июня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 2 июня.
Женщина, сидя на скамейке в парке. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 2 июня, в Одессе будет настоящий летний день. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 72%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, местами до 9°С, днем 23-28°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

2 июня на западе, севере, Крыму и приазовье пройдут небольшие дожди, местами грозы. Теплее всего в пятницу будет в Кировоградской области, где температура поднимется до 28 градусов тепла. Подробный прогноз — читайте в материале.

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