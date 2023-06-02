Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 2 июня.

Потепление не за горами: какой будет погода в Одессе сегодня
2 июня 2023 06:30
Женщина, сидя на скамейке в парке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 2 июня, в Одессе будет настоящий летний день. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 72%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, местами до 9°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
2 июня на западе, севере, Крыму и приазовье пройдут небольшие дожди, местами грозы. Теплее всего в пятницу будет в Кировоградской области, где температура поднимется до 28 градусов тепла. Подробный прогноз — читайте в материале.