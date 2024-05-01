Погода в Одесі 1 квітня

Потепління перед святами — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі 1 травня
В Одесі сьогодні, 1 травня, прогнозуються комфортні погодні умови без опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С. Морська вода прогріється до +14°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9 — 14 м/с.
- Температура вночі +7...+12°С, вдень +20..25°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 1 травня
Погода в Україні у середу, 1 травня, очікується суха, сонячна та тепла. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +25 °C, подекуди можливий сильний вітер 15-20 м/с.
Сьогодні в всіх областях України прогнозують суху сонячну теплу погоду. Температура повітря буде однорідною та протягом дня коливатиметься в межах +21...+25 °C, на узбережжях морів подекуди +17...+19 °C.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.
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