Погода в Одесі 1 квітня

В Одесі люди відпочивають у парку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 1 травня, прогнозуються комфортні погодні умови без опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С. Морська вода прогріється до +14°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9 — 14 м/с.

Температура вночі +7...+12°С, вдень +20..25°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 1 травня

Погода в Україні у середу, 1 травня, очікується суха, сонячна та тепла. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +25 °C, подекуди можливий сильний вітер 15-20 м/с.



Сьогодні в всіх областях України прогнозують суху сонячну теплу погоду. Температура повітря буде однорідною та протягом дня коливатиметься в межах +21...+25 °C, на узбережжях морів подекуди +17...+19 °C.

Погода в Україні сьогодні, 1 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.