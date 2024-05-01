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Потепління перед святами — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі 1 травня

1 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі 1 квітня
В Одесі люди відпочивають у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі сьогодні, 1 травня, прогнозуються комфортні погодні умови без опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С. Морська вода прогріється до +14°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +10...+12°С, вдень +20...+22°С.
Потепління перед святами — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі 1 травня - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9 — 14 м/с.
  • Температура вночі +7...+12°С, вдень +20..25°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Потепління перед святами — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі 1 травня - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 1 травня

Погода в Україні у середу, 1 травня, очікується суха, сонячна та тепла. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +25 °C, подекуди можливий сильний вітер 15-20 м/с.

Сьогодні в всіх областях України прогнозують суху сонячну теплу погоду. Температура повітря буде однорідною та протягом дня коливатиметься в межах +21...+25 °C, на узбережжях морів подекуди +17...+19 °C.

Погода в Україні 1 травня
Погода в Україні сьогодні, 1 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

погода
Одеса
Сонце
Одеська область
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