Погода в Одессе 1 апреля

Потепление перед праздниками — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе 1 мая
В Одессе сегодня, 1 мая, прогнозируют комфортные погодные условия без осадков. Днем ожидается приятная температура до +22°С. Морская вода прогреется до +14 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +7...+12°С, днем +20..25°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине на 1 мая
Погода в Украине в среду, 1 мая, ожидается сухая, солнечная и теплая погода. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +25 °C, иногда возможен сильный ветер 15-20 м/с.
Сегодня во всех областях Украины прогнозируется сухая солнечная теплая погода. Температура воздуха будет однородной и в течение дня будет колебаться в пределах +21...+25 °C, на побережьях моря местами +17...+19 °C.
Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.
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