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Потепление перед праздниками — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе 1 мая

1 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе 1 апреля
В Одессе люди отдыхают в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе сегодня, 1 мая,  прогнозируют комфортные погодные условия без осадков. Днем ожидается приятная температура до +22°С. Морская вода прогреется до +14 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.
Потепление перед праздниками — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе 1 мая - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +7...+12°С, днем +20..25°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Потепление перед праздниками — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе 1 мая - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 1 мая

Погода в Украине в среду, 1 мая, ожидается сухая, солнечная и теплая погода. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +25 °C, иногда возможен сильный ветер 15-20 м/с.

Сегодня во всех областях Украины прогнозируется сухая солнечная теплая погода. Температура воздуха будет однородной и в течение дня будет колебаться в пределах +21...+25 °C, на побережьях моря местами +17...+19 °C.

Погода в Украине 1 мая
Погода в Украине сегодня, 1 мая. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

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