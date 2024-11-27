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Потрапити до Молдови стане важче — ситуація на трасі Одеса-Рені

27 листопада 2024 10:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Затори та черги на трасі Одеса — Рені: 27 листопада, ранок
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вранці у середу, 27 листопада, на трасі Одеса — Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились затори. Також спостерігаються черги з автомобілів на пунктах пропуску Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного сервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори у районі Хлібодарського та Великого Дальника. Найбільш ускладнений рух біля КПП у Нижньодністровському національному парку. Ця ділянка позначена на карті червоним кольором. Це означає, що рух вкрай ускладнений. Крім того, значні черги утворилися на самому автомобільному пункті пропуску.

Траса Одеса-Рені — ситуація з заторами сьогодні увечері - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На дорозі до сусіднього пункту пропуску "Старокозаче — Тудора" також значні затори. На карті траса зафарбована помаранчевим кольором.

Затори на кордоні з Румунією

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області заторів фактично немає. Проте спостерігаються черги на в'їзді до Рені.

Черги на кордонах — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 грудня. Також ми писали, які речі не можна вивозити за кордон українцям.

Одеса авто Одеська область затори виїзд за кордон

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