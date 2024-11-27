Затори та черги на трасі Одеса — Рені: 27 листопада, ранок

Потрапити до Молдови стане важче — ситуація на трасі Одеса-Рені
Вранці у середу, 27 листопада, на трасі Одеса — Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились затори. Також спостерігаються черги з автомобілів на пунктах пропуску Одеської області.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного сервісу Google Maps.
Затори на кордоні з Молдовою
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори у районі Хлібодарського та Великого Дальника. Найбільш ускладнений рух біля КПП у Нижньодністровському національному парку. Ця ділянка позначена на карті червоним кольором. Це означає, що рух вкрай ускладнений. Крім того, значні черги утворилися на самому автомобільному пункті пропуску.
На дорозі до сусіднього пункту пропуску "Старокозаче — Тудора" також значні затори. На карті траса зафарбована помаранчевим кольором.
Затори на кордоні з Румунією
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області заторів фактично немає. Проте спостерігаються черги на в'їзді до Рені.
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