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Попасть в Молдову будет труднее — ситуация на трассе Одесса-Рени

27 ноября 2024 10:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пробки и очереди на трассе Одесса — Рени: 27 ноября, утро
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Утром в среду, 27 ноября, на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались пробки. Также наблюдаются очереди автомобилей на пунктах пропуска Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в районе Хлебодарского и Большого Дальника. Наиболее усложнено движение возле КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Этот участок отмечен на карте красным цветом. Это означает, что движение крайне усложнено. Кроме того, значительные очереди образовались в самом автомобильном пункте пропуска.

Трасса Одесса-Рени - ситуация с пробками сегодня вечером - фото 1
Дорога на Паланку. Фото: скриншот

На дороге в соседний пункт пропуска "Старокозаче — Тудор" также значительные пробки. На карте трасса окрашена оранжевым цветом.

Пробки на границе с Румынией

На международной трассе М-15 на юге Одесской области пробок фактически нет. Однако наблюдаются очереди на въезде в Рени.

Очереди на границах — актуальная информация на трассе Одесса-Рени - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря. Также мы писали, какие вещи нельзя вывозить за границу украинцам.

Одесса авто Одесская область пробки выезд за границу

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