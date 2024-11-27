Пробки и очереди на трассе Одесса — Рени: 27 ноября, утро

Попасть в Молдову будет труднее — ситуация на трассе Одесса-Рени
Утром в среду, 27 ноября, на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались пробки. Также наблюдаются очереди автомобилей на пунктах пропуска Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического сервиса Google Maps.
Пробки на границе с Молдовой
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в районе Хлебодарского и Большого Дальника. Наиболее усложнено движение возле КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Этот участок отмечен на карте красным цветом. Это означает, что движение крайне усложнено. Кроме того, значительные очереди образовались в самом автомобильном пункте пропуска.
На дороге в соседний пункт пропуска "Старокозаче — Тудор" также значительные пробки. На карте трасса окрашена оранжевым цветом.
Пробки на границе с Румынией
На международной трассе М-15 на юге Одесской области пробок фактически нет. Однако наблюдаются очереди на въезде в Рени.
Напомним, ранее мы сообщали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря. Также мы писали, какие вещи нельзя вывозить за границу украинцам.
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