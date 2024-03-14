Реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг": як він працює в Україні

Одеський юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Державна прикордонна служба розпочала використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг", який має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах. Наразі систему тільки тестують, і ще кінцевих висновків її роботи дати неможливо.

Про те, чи відповідає "Оберіг" чинному законодавству та чи можливо видалити з нього свої дані, журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з адвокатом Ігорем Шавровим.

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Наразі прототип електронного реєстру військовозобовʼязаних не порушує законодавства України, бо система юридично врегульована. По своїй суті вона є певною загальною базою даних, в якій зібрана уся інформація про чоловіків та жінок, які підлягають мобілізації, і з інших державних реєстрів.

"Тобто казати про те, що можна видалити "Дію" та усі дані пропадуть, неправильно. Тому що всі люди, які мають електронні документи, є в будь-якій базі. Навіть люди, які порушували правила дорожнього руху, є в реєстрі. І система "Оберіг" обʼєднує всі ці дані", — сказав Ігор Шавров.

Одеський адвокат про систему "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

Крім того, позитивним моментом є те, що підтягуються дані з Пенсійного фонду та медичних закладів. Тобто люди з інвалідністю можуть не підтверджувати свій стан здоровʼя додатковими документами, адже "Оберіг" вже містить всю інформацію. Однак є загроза щодо їхнього збереження, адже це великий масив інформації про громадян України.

"Мене хвилює питання збереження бази даних, тому що це великий масив інформації персональних даних, і треба чітко розуміти, як його захистити", — зазначив юрист.

Чи можливе "видалення" з "Оберегу"

Система "Оберіг" влаштована так, що видалити себе з неї самостійно неможливо. Вона працює таким чином, що автоматично обʼєднує всю наявну інформацію. Однак не потрапити в цей реєстр можуть лише громадяни, про яких немає даних у держави. Всі інші військовозобовʼязані мають бути у системі.

Військовий перевіряє автівку на блокпосту. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій

Документи в "Оберезі"

Наразі система розроблена таким чином, що усі зацифровані документи людини мають бути у реєстрі, але вона тільки розробляється, тож дані ще неточні. Через це усі чоловіки призовного віку мають завжди носити із собою документи про військовий облік або звільнення від призову. Виключенням не стали й багатодітні батьки, які проходять перевірку на рівні з усіма.

"А у багатодітних батьків, по-перше, має бути посвідчення та дані про це у військовому квитку. Також свідоцтва про народження дітей є в "Дії". Тож у будь-якому разі у чоловіка будуть докази про свій статус", — додав Шавров.

Якщо говорити про кількість відсутніх у базі військовозобовʼязаних на сьогодні, то вона незначна і зменшується кожен день. Це повʼязано з тим, що застаріла інформація уточнюється і база поповнюється.

"Я думаю, що досить велика кількість відсутня, десь третина. Але система все одно буде наповнюватися, адже якісь дані є про майже всіх. Тут питання про їхню актуальність", — підсумував правозахисник.

Пропускний пункт "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: ДПСУ

Слід зазначити, що система "Оберіг" — тільки початок шляху до цифровізації армії, її не можна зараз вважати повноцінним електронним реєстром призовників. Адже сам кабінет набере юридичної сили лише за два місяці. Це станеться після ухвалення Верховною Радою оновленого законопроєкту про мобілізацію, який наразі розглядають.