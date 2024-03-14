Реестр военнообязанных "Оберег": как он работает в Украине

Одесский юрист Игорь Шавров. Фото: Новини.LIVE

Государственная пограничная служба начала использовать электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который должен помочь в скорейшей проверке мужчин на пропускных пунктах. Пока систему только тестируют и еще окончательных выводов о ее работе дать невозможно.

О том, отвечает ли "Оберіг" действующему законодательству и возможно ли удалить из него свои данные, журналисты Новини.LIVE пообщались с адвокатом Игорем Шавровым.

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Прототип электронного реестра военнообязанных не нарушает законодательства Украины, поскольку система юридически урегулирована. По своей сути, она является определенной общей базой данных, в которой собрана вся информация о мужчинах и женщинах, подлежащих мобилизации, и из других государственных реестров.

"То есть говорить о том, что можно удалить "Дію" и все данные пропадут, неправильно. Потому что все люди, имеющие электронные документы, есть в любой базе. Даже люди, которые нарушали правила дорожного движения, есть в реестре. И система "Оберіг" объединяет все эти данные", — сказал Игорь Шавров.

Одесский адвокат о системе "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

Кроме того, положительным моментом является подтягивание данных из пенсионного фонда и медицинских учреждений. То есть люди с инвалидностью могут не подтверждать свое состояние здоровья дополнительными документами, ведь "Оберіг" уже содержит всю информацию. Однако есть угроза их сохранности, ведь это большой массив информации о гражданах Украины.

"Меня беспокоит вопрос сохранения базы данных, потому что это большой массив информации персональных данных, и надо четко понимать, как его защитить", — отметил юрист.

Возможно ли "удаление" из "Оберіга"

Система "Оберіг" устроена так, что удалить себя из нее самостоятельно невозможно. Она работает таким образом, что автоматически объединяет всю имеющуюся информацию. Однако не попасть в этот реестр могут только граждане, о которых нет данных у государства. Все остальные военнообязанные должны быть в системе.

Военный проверяет автомобиль на блокпосту. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей

Документы в "Оберіге"

Сейчас система разработана таким образом, что все оцифрованные документы человека должны быть в реестре, но только разрабатывается, поэтому данные еще неточные. В связи с этим все мужчины призывного возраста должны всегда носить с собой документы о военном учете или освобождении от призыва. Исключением не стали и многодетные родители, проходящие проверку наравне со всеми.

"А у многодетных родителей, во-первых, должно быть удостоверение и данные об этом в военном билете. Также свидетельства о рождении детей есть в "Діє". Так что в любом случае у мужчины будут доказательства о своем статусе", — добавил Шавров.

Если говорить о количестве отсутствующих в базе военнообязанных на сегодняшний день, то оно незначительно и уменьшается каждый день. Это связано с тем, что устаревшая информация уточняется и пополняется база.

"Я думаю, что достаточно большое количество отсутствует, где-то треть. Но система все равно будет наполняться, ведь какие-то данные есть почти о всех. Здесь вопрос об их актуальности", — подытожил правозащитник.

Пропускной пункт "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: ГНСУ

Следует отметить, что система "Оберіг" — только начало пути к цифровизации армии, ее нельзя сейчас считать полноценным электронным реестром призывников. Ведь сам кабинет наберет юридическую силу только через два месяца. Это произойдет после принятия Верховной Радой обновленного законопроекта о мобилизации, который рассматривают.