Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Харків Одеса
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookies

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Потреби завжди більші ніж можливості": Олексій Чорний в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE arrow

"Потреби завжди більші ніж можливості": Олексій Чорний в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE

23 січня 2023 16:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Координаційний гуманітарний штаб Одеської області: задачі, потреби, проєкти
Про роботу гумштабу в Одесі
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Координаційний гуманітарний штаб одеської області було створено згідно 1 березня 2022 року. За цей час його співробітниками була надана допомога тисячам українців. 

З якими труднощами довелося зіткнутися у роботі? Як налагоджувалися стосунки із фондами? І чи вдалося розв'язати проблему з логістикою? Які проєкти будуть у найближчому майбутньому і чи не шкодує керівник штабу, що очолив його?

Читайте також:

На всі ці питання і багато про що розповів голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний в інтерв’ю спеціально для Новини.LIVE

Алексей Чёрный

"Потреба завжди більші ніж можливості. Питання до громад, щоб була пріоритетність. Для нас нема значення чи це внутрішньо переміщені особи, чи місцеві, головне — статус. В першу чергу — це одинокі пенсіонери, батьки-одинаки, багатодітні родини, люди з інвалідністю. От такі категорії повинні отримувати допомогу в першу чергу", — заявив Чорний.

Повне інтерв'ю з главою гумштабу вже найближчим часом з'явиться на нашому ютуб каналі та на сайті Новини.LIVE. Не пропустіть ексклюзивно про важливе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

18:27 Дві українські пам’ятні монети НБУ увійшли до десятки кращих у світі: про які саме йдеться

18:18 На Запоріжжі мешканці тимчасово окупованих територій вже 40 днів перебувають у заручниках росіян

Новина з відео

18:11 "Божена" рятує життя. ЗСУ показало, як словацька система для розмінування працює на Харківщині

18:00 Штурмовики, гелікоптер та ракети: ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога за добу

18:00 У НБУ повідомили, як підтримали гривню з початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Без опадів, але з сюрпризами: синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

Новина з фото

17:50 Зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з Кемпбел, Дженнер та іншими зірками

17:49 Скандал у Львові: очільник поліції подарував коханій перепустку для проїзду на площу Ринок для її Мерседеса

Ексклюзив

17:48 Зеленський буде безжальним: Новини.LIVE дізналися про перестановки в уряді та в ОП

17:45 На полиці одеських магазинів могло потрапити небезпечне печиво

Новина з відео

18:11 "Божена" рятує життя. ЗСУ показало, як словацька система для розмінування працює на Харківщині

Новина з відео

17:32 "У пікові дні було до 120 прильотів": у Херсонській ОВА розповіли, яка ситуація у регіоні

Новина з відео

16:10 У Міносвіти розповіли, як відбуватиметься НМТ та що робити вступникам, які перебувають за кордоном

Новина з відео

09:02 Масштабна пожежа на Одещині: полум'я охопило два приватні будинки

Новина з відео

06:12 Гороскоп на 23 січня: Овнам — серйозна розмова, Козерогам — слухати інтуїцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:53 "Це повний пи***ць": окупанти продовжують обговорювати удар по скупченню загарбників у ПТУ Макіївки

Новина з відео

22:37 "Сигнал тим, хто порушує справедливість": Зеленський прокоментував звільнення Лозинського

Новина з відео

21:05 У США поховали доньку "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі: що сказала її матір Прісцила

Новина з відео

19:30 Греція підняла у небо винищувачі через повідомлення про бомбу на пасажирському літаку із Польщі

Новина з відео

18:38 День Соборності: у центрі Нью-Йорка на честь свята встановили інсталяцію з соняшниками

Ексклюзив

17:48 Зеленський буде безжальним: Новини.LIVE дізналися про перестановки в уряді та в ОП

Новина з фото

16:46 "Миски на вулиці замерзають": як коти та собаки з притулку "Сіріус" переживають воєнну зиму

08:00 Що чекає на компанію Tesla у 2023-му і чому Маску, можливо, час піти

17:00 Під страхом нової війни: як ЄС намагається врегулювати конфлікт між Сербією та Косово

13:30 Чому люди вірять у конспірологію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:17 Як святкувати День Соборності України: традиції та історія свята

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Безпілотники. Частина 2

Ексклюзив

17:00 Чорний Місяць СРСР: астрологиня розповіла, чим пов’язані Ленін, Сталін та путін

Ексклюзив

15:41 Тисячі українців попрощалися з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі у Броварах: фоторепортаж із церемонії прощання

Ексклюзив

15:03 Бойові дії проспали у колайдері і навіть не схудли: як рятують кажанів у Харкові в умовах війни

Актуальне по темі

None 23 Січень 18:18

На Запоріжжі мешканці тимчасово окупованих територій вже 40 днів перебувають у заручниках росіян

None 23 Січень 18:07

Штурмовики, гелікоптер та ракети: ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога за добу

None 23 Січень 18:00

У НБУ повідомили, як підтримали гривню з початку року

None 23 Січень 16:37

Без опадів, але з сюрпризами: синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB