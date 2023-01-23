Координаційний гуманітарний штаб Одеської області: задачі, потреби, проєкти

"Потреби завжди більші ніж можливості": Олексій Чорний в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE
Координаційний гуманітарний штаб одеської області було створено згідно 1 березня 2022 року. За цей час його співробітниками була надана допомога тисячам українців.
З якими труднощами довелося зіткнутися у роботі? Як налагоджувалися стосунки із фондами? І чи вдалося розв'язати проблему з логістикою? Які проєкти будуть у найближчому майбутньому і чи не шкодує керівник штабу, що очолив його?
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На всі ці питання і багато про що розповів голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний в інтерв’ю спеціально для Новини.LIVE.
"Потреба завжди більші ніж можливості. Питання до громад, щоб була пріоритетність. Для нас нема значення чи це внутрішньо переміщені особи, чи місцеві, головне — статус. В першу чергу — це одинокі пенсіонери, батьки-одинаки, багатодітні родини, люди з інвалідністю. От такі категорії повинні отримувати допомогу в першу чергу", — заявив Чорний.
Повне інтерв'ю з главою гумштабу вже найближчим часом з'явиться на нашому ютуб каналі та на сайті Новини.LIVE. Не пропустіть ексклюзивно про важливе.