Координационный гуманитарный штаб Одесской области: задачи, нужды, проекты

"Потребности всегда больше возможностей": Алексей Черный в эксклюзивном интервью Новини.LIVE
Координационный гуманитарный штаб одесской области был создан по 1 марта 2022 года. За это время его сотрудники оказали помощь тысячам украинцев.
С каким трудом пришлось столкнуться в работе? Как налаживались отношения с фондами? И удалось ли решить проблему с логистикой? Какие проекты будут в ближайшем будущем и не жалеет ли руководитель штаба возглавившего его?
-
В Запорожской области жители временно оккупированных территорий уже 40 дней находятся в заложниках россиян
-
"Божена" спасает жизнь. ВСУ показало, как словацкая система для разминирования работает на Харьковщине
-
Штурмовики, вертолет и ракеты: ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага за сутки
-
В НБУ сообщили, как поддержали гривну с начала года
-
Без осадков, но с сюрпризами: синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра
-
Зоозащитники раскритиковали модный показ Schiaparelli с Кэмпбелл, Дженнер и другими звездами
-
Скандал во Львове: глава полиции подарил возлюбленной пропуск для проезда на площадь Рынок для ее Мерседеса
-
Зеленский будет безжалостным: Новини.LIVE узнали о перестановках в правительстве и в ОП
-
На полки одесских магазинов могло попасть опасное печенье
-
"В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
На все эти вопросы и о многом рассказал глава координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный в интервью специально для Новини.LIVE.
"Потребность всегда больше, чем возможности. Вопрос к общинам, чтобы была приоритетность. Для нас не имеет значения это внутренне перемещенные лица или местные, главное — статус. В первую очередь — это одинокие пенсионеры, родители-одиночки, многодетные семьи, люди с инвалидностью. Вот такие категории должны получать помощь в первую очередь", — заявил Черный.
Полное интервью с главой гум штаба уже в ближайшее время появится на нашем ютуб-канале и на сайте Новости.LIVE. Не упустите эксклюзивно о важном.