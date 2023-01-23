Координационный гуманитарный штаб Одесской области: задачи, нужды, проекты

О работе гумштаба в Одессе

Координационный гуманитарный штаб одесской области был создан по 1 марта 2022 года. За это время его сотрудники оказали помощь тысячам украинцев.

С каким трудом пришлось столкнуться в работе? Как налаживались отношения с фондами? И удалось ли решить проблему с логистикой? Какие проекты будут в ближайшем будущем и не жалеет ли руководитель штаба возглавившего его?

На все эти вопросы и о многом рассказал глава координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный в интервью специально для Новини.LIVE.

"Потребность всегда больше, чем возможности. Вопрос к общинам, чтобы была приоритетность. Для нас не имеет значения это внутренне перемещенные лица или местные, главное — статус. В первую очередь — это одинокие пенсионеры, родители-одиночки, многодетные семьи, люди с инвалидностью. Вот такие категории должны получать помощь в первую очередь", — заявил Черный.

Полное интервью с главой гум штаба уже в ближайшее время появится на нашем ютуб-канале и на сайте Новости.LIVE. Не упустите эксклюзивно о важном.