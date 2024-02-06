Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Демобілізація потрібна вже зараз — нардеп з Одеси про новий законопроєкт arrow

Демобілізація потрібна вже зараз — нардеп з Одеси про новий законопроєкт

6 лютого 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Демобілізація потрібна вже зараз — нардеп з Одеси про новий законопроєкт
Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: ЄС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Верховна Рада завтра, 7 лютого, розгляне у першому читанні альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Відомо, що його автором став нардеп з Одеси Олексій Гончаренко, який змінив багато пунктів, зокрема щодо звільнення зі служби.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання Верховної Ради.

Читайте також:

За його словами, документ, який подав на розгляд Кабмін, не можна приймати. У ньому містяться пункти, які не лише шкодять війську, а й порушують конституційні права цивільних. Найбільше нардеп акцентує на зменшенні строку демобілізації з 36 до 18 місяців. 

"Ці люди мають бути замінені. Для цього потрібен нормальний закон по мобілізації. Так, як зараз, не має бути. Коли ми хочемо мати нормальну мобілізацію — це має бути система з людським ставленням та нормальною військовою підготовкою", — сказав Гончаренко. 

Що пропонує альтернативний законопроєкт

  • Демобілізація через 18 місяців служби, звільнення — протягом трьох місяців з дня подання рапорту (за бажанням).
  • Ротації — не більше 3 місяців на нулі. 
  • Відстрочка від мобілізації  тих, хто здобуває рівень освіти, вищий за вже здобутий, а також, аспіранти (всіх форм навчання), докторанти та ті, хто вчиться на інтернатурі.
  • Засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, а також які звільненні від відбування покарань на підставі закону про амністію або акту про помилування можуть мобілізуватись за бажанням.

Нагадаємо, 6 лютого нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла звернулася до керівництва Верховної Ради з закликом зачитати заяву про її вихід із фракції.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі