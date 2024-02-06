Демобілізація потрібна вже зараз — нардеп з Одеси про новий законопроєкт

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: ЄС

Верховна Рада завтра, 7 лютого, розгляне у першому читанні альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Відомо, що його автором став нардеп з Одеси Олексій Гончаренко, який змінив багато пунктів, зокрема щодо звільнення зі служби.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання Верховної Ради.

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За його словами, документ, який подав на розгляд Кабмін, не можна приймати. У ньому містяться пункти, які не лише шкодять війську, а й порушують конституційні права цивільних. Найбільше нардеп акцентує на зменшенні строку демобілізації з 36 до 18 місяців.

"Ці люди мають бути замінені. Для цього потрібен нормальний закон по мобілізації. Так, як зараз, не має бути. Коли ми хочемо мати нормальну мобілізацію — це має бути система з людським ставленням та нормальною військовою підготовкою", — сказав Гончаренко.

Що пропонує альтернативний законопроєкт

Демобілізація через 18 місяців служби, звільнення — протягом трьох місяців з дня подання рапорту (за бажанням).

Ротації — не більше 3 місяців на нулі.

Відстрочка від мобілізації тих, хто здобуває рівень освіти, вищий за вже здобутий, а також, аспіранти (всіх форм навчання), докторанти та ті, хто вчиться на інтернатурі.

Засуджені, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, а також які звільненні від відбування покарань на підставі закону про амністію або акту про помилування можуть мобілізуватись за бажанням.

Нагадаємо, 6 лютого нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла звернулася до керівництва Верховної Ради з закликом зачитати заяву про її вихід із фракції.