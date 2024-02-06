Демобилизация нужна уже сейчас — нардеп из Одессы о новом законопроекте

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: ЕС

Верховная Рада завтра, 7 февраля, рассмотрит в первом чтении альтернативный законопроект о мобилизации. Известно, что его автором стал нардеп из Одессы Алексей Гончаренко, который сменил многие пункты, в том числе об увольнении со службы.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания Верховной Рады.

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По его словам, документ, поданный на рассмотрение Кабмином, нельзя принимать. В нем содержатся пункты, которые не только вредят войску, но и нарушают конституционные гражданские права. Больше всего нардеп акцентирует внимание на уменьшении срока демобилизации с 36 до 18 месяцев.

"Эти люди должны быть заменены. Для этого нужен нормальный закон по мобилизации. Так, как сейчас, не должно быть. Когда мы хотим иметь нормальную мобилизацию — это должна быть система с человеческим отношением и нормальной военной подготовкой", — сказал Гончаренко.

Что предлагает альтернативный законопроект

Демобилизация через 18 месяцев службы, увольнение — в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию).

Ротации — не более 3 месяцев на нуле.

Отсрочка от мобилизации тех, кто получает уровень образования выше уже полученного, а также аспиранты (всех форм обучения), докторанты и те, кто учится на интернатуре.

Осужденные, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, а также освобожденные от отбывания наказаний на основании закона об амнистии или акта о помиловании могут мобилизоваться по желанию.

Напомним, 6 февраля нардеп от "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обратилась к руководству Верховной Рады с призывом зачитать заявление о ее выходе из фракции.