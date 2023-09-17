Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня: ворожа атака

Бійці ЗСУ збивають повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Близько шостої ранку 17 вересня в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО. Загроза балістики залишається. По всій території України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня

Повідомляється, що нині пролунали вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, це працює наша ППО.

Карта тривог нині така:

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, повітряну тривогу у більшості областей країни, через загрозу удару БпЛА та балістики. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.