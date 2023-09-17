Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня: ворожа атака

Потужні вибухи в Одесі: ворожа атака
17 вересня 2023 06:08
Бійці ЗСУ збивають повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
Близько шостої ранку 17 вересня в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО. Загроза балістики залишається. По всій території України триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня
Повідомляється, що нині пролунали вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, це працює наша ППО.
Карта тривог нині така:
Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, повітряну тривогу у більшості областей країни, через загрозу удару БпЛА та балістики. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.