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Потужні вибухи в Одесі: ворожа атака

17 вересня 2023 06:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня: ворожа атака
Бійці ЗСУ збивають повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько шостої ранку 17 вересня в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО. Загроза балістики залишається. По всій території України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня

Повідомляється, що нині пролунали вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, це працює наша ППО.

Вибухи в Одесі 17 вересня

Карта тривог нині така:

Карта тривог 17 вересня

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, повітряну тривогу  у більшості областей країни, через загрозу удару БпЛА та балістики. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

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