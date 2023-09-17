Мощные взрывы в Одессе: вражеская атака

Около шести утра 17 сентября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работа ПВО. Угроза баллистики остается. По всей территории Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе сегодня, 17 сентября

Сообщается, что сейчас раздались взрывы в Одессе. По предварительной информации, это работает наша ПВО.

Напомним, сегодня, 17 сентября, воздушная тревога в большинстве областей страны из-за угрозы удара БпЛА и баллистики. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.