Мощные взрывы в Одессе: вражеская атака
17 сентября 2023 06:08
Мощные взрывы в Одессе: вражеская атака
Около шести утра 17 сентября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работа ПВО. Угроза баллистики остается. По всей территории Украины продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Одессе сегодня, 17 сентября
Сообщается, что сейчас раздались взрывы в Одессе. По предварительной информации, это работает наша ПВО.
Напомним, сегодня, 17 сентября, воздушная тревога в большинстве областей страны из-за угрозы удара БпЛА и баллистики. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.