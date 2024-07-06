Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Потужний вибух пролунав в Одесі — над містом здіймається стовп диму arrow

Потужний вибух пролунав в Одесі — над містом здіймається стовп диму

6 липня 2024 11:37
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вибух пролунав в Одесі
Дим підіймається у небо. Фото ілюстративне: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вибух вдруге пролунав в Одеській області зараз, 6 липня. Зараз у регіоні оголошена повітряна тривога. Російські загарбники атакують регіон з акваторії Чорного моря. Ймовірно, окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-М". 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

Читайте також:

Потужний вибух пролунав в Одесі — над містом здіймається стовп диму - фото 1

Новина оновлюється...

Вибух в Одесі 6 липня

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов закликають жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях.

Потужний вибух пролунав в Одесі — над містом здіймається стовп диму - фото 2
Повідомлення голови Одеської ОВА. Фото: скриншот
Потужний вибух пролунав в Одесі — над містом здіймається стовп диму - фото 3
Повідомлення мера Одеси. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 6 липня, російські загарбники завдали удар по Україні 27 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони було знищено 24 ворожих об'єкти.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони