Вибух пролунав в Одесі

Дим підіймається у небо. Фото ілюстративне: скриншот

Вибух вдруге пролунав в Одеській області зараз, 6 липня. Зараз у регіоні оголошена повітряна тривога. Російські загарбники атакують регіон з акваторії Чорного моря. Ймовірно, окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Вибух в Одесі 6 липня

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов закликають жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях.

Повідомлення голови Одеської ОВА. Фото: скриншот

Повідомлення мера Одеси. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 6 липня, російські загарбники завдали удар по Україні 27 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони було знищено 24 ворожих об'єкти.