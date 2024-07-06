Мощный взрыв раздался в Одессе — над городом поднимается столб дыма
Взрыв во второй раз раздался в Одесской области сейчас, 6 июля. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Российские захватчики атакуют регион из акватории Черного моря. Вероятно, оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-М".
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Новость обновляется...
Взрыв в Одессе 6 июля
Глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов призывают жителей Одессы и Одесского района быть в безопасных местах.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, в ночь на субботу, 6 июля, российские захватчики нанесли удар по Украине 27 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 24 вражеских объекта.
Читайте Новини.LIVE!