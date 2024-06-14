Для повернення контролю над Чорним морем потрібна зброя - Єрмак

Берег Чорного моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Україна демонструє неабиякі успіхи в ураження морських цілей ворога в акваторії Чорного моря, потопивши чимало флагманів ЧМФ РФ. Однак перемога у війні та повернення контролю над Чорноморським басейном відбудеться за умов наявності вагомих аргументів — сили та зброї.

Про це на Black Sea Security Forum заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Читайте також:

"Битва за Чорне море увійде з таким заголовком в історію: "країна без флоту знищила та покалічила один із найбільших флотів світу і відновила контроль над морськими портами", — зазначив Андрій Єрмак.

Взагалі щодо Чорного моря, то він виокремлює три етапи битви: морську блокаду, угоду з Туреччиною та перемогу над ЧМФ РФ. Головною метою спершу був захист українських портів, потім — спроба домовитися, що виявилось нелегко. Тепер же — знищення флоту окупантів та відновлення Україною контролю над морським шляхом до портів Великої Одеси.

"Це дозволить відновити експорт зерна т а підтримати нашу економіку. Ми досягли успіху завдяки безпілотникам, ракетам та розвідці. багато хто намагався нас переконати, що так діяти — небезпечно. Але правда в тому, що домовленості працюють лише тоді, коли є сила", — зазначив Андрій Єрмак.

Успіх Саміту миру

Керівник ОП також зазначив про важливість та успіх проведення Саміту миру, адже там підійматимуться питання подолання усіх криз, які створила агресія Росії проти України та повернення усіх незаконно депортованих українських дітей, військових та цивільних полонених.

"Він точно буде успішним. Він вже є великим успіхом, адже близько ста лідерів країн та міжнародних організацій без Росії будуть говорити про справедливий і сталий мир для України", — сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чого чекає Україна від результатів проведення Глобального саміту миру.

А також стало відомо, що у швейцарському Бюрґенштоку, де проходитиме Саміт миру, вже посилили охорону, виставивши на бойові чергування майже 4 000 військовослужбовців армії Швейцарії.

Проте нардеп від політсили "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що першочергова задача Саміту не виконана, оскільки на світову зустріч не прибуде низка країн світу.