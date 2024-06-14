Для возвращения контроля над Черным морем нужно оружие - Ермак

Берег Черного моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украина демонстрирует незаурядные успехи в поражении морских целей врага в акватории Черного моря, потопив немало флагманов ЧМФ РФ. Однако победа в войне и возвращение контроля над Черноморским бассейном состоится при наличии веских аргументов — силы и оружия.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Битва за Черное море войдет с таким заголовком в историю: "страна без флота уничтожила и покалечила один из крупнейших флотов мира и восстановила контроль над морскими портами" , — отметил Андрей Ермак.

Вообще в отношении Черного моря он выделяет три этапа битвы: морскую блокаду, соглашение с Турцией и победу над ЧМФ РФ. Главной целью сначала была защита украинских портов, потом попытка договориться, что оказалось нелегко. Теперь же — уничтожение флота оккупантов и восстановление Украиной контроля над морским путем в порты Великой Одессы.

"Это позволит восстановить экспорт зерна и поддержать нашу экономику. Мы добились успеха благодаря беспилотникам, ракетам и разведке. Многие пытались нас убедить, что так действовать — опасно. Но правда в том, что договоренности работают только тогда, когда есть сила" , — отметил Андрей Ермак.

Успех Саммита мира

Руководитель ОП также отметил важность и успех проведения Саммита мира, ведь там будут подниматься вопросы преодоления всех кризисов, которые создала агрессия России против Украины и возвращение всех незаконно депортированных украинских детей, военных и гражданских пленных.

"Он точно будет успешен. Он уже является большим успехом, ведь около ста лидеров стран и международных организаций без России будут говорить о справедливом и устойчивом мире для Украины" , — сказал Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы сообщали о том, чего ждет Украина от результатов проведения Глобального саммита мира.

А также стало известно, что в швейцарском Бюргенштоке, где будет проходить Саммит мира, уже усилили охрану, выставив на боевые дежурства почти 4 000 военнослужащих армии Швейцарии.

Однако нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что первоочередная задача саммита не выполнена, поскольку на мировую встречу не прибудет ряд стран мира.