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Возвращение контроля над Черным морем — в Офисе Президента назвали условия

14 июня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Для возвращения контроля над Черным морем нужно оружие - Ермак
Берег Черного моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украина демонстрирует незаурядные успехи в поражении морских целей врага в акватории Черного моря, потопив немало флагманов ЧМФ РФ. Однако победа в войне и возвращение контроля над Черноморским бассейном состоится при наличии веских аргументов — силы и оружия.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Битва за Черное море войдет с таким заголовком в историю: "страна без флота уничтожила и покалечила один из крупнейших флотов мира и восстановила контроль над морскими портами" , — отметил Андрей Ермак.

Вообще в отношении Черного моря он выделяет три этапа битвы: морскую блокаду, соглашение с Турцией и победу над ЧМФ РФ. Главной целью сначала была защита украинских портов, потом попытка договориться, что оказалось нелегко. Теперь же — уничтожение флота оккупантов и восстановление Украиной контроля над морским путем в порты Великой Одессы.

"Это позволит восстановить экспорт зерна и поддержать нашу экономику. Мы добились успеха благодаря беспилотникам, ракетам и разведке. Многие пытались нас убедить, что так действовать — опасно. Но правда в том, что договоренности работают только тогда, когда есть сила" , — отметил Андрей Ермак.

Успех Саммита мира

Руководитель ОП также отметил важность и успех проведения Саммита мира, ведь там будут подниматься вопросы преодоления всех кризисов, которые создала агрессия России против Украины и возвращение всех незаконно депортированных украинских детей, военных и гражданских пленных.

"Он точно будет успешен. Он уже является большим успехом, ведь около ста лидеров стран и международных организаций без России будут говорить о справедливом и устойчивом мире для Украины" , — сказал Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы сообщали о том, чего ждет Украина от результатов проведения Глобального саммита мира.

А также стало известно, что в швейцарском Бюргенштоке, где будет проходить Саммит мира, уже усилили охрану, выставив на боевые дежурства почти 4 000 военнослужащих армии Швейцарии.

Однако нардеп от политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что первоочередная задача саммита не выполнена, поскольку на мировую встречу не прибудет ряд стран мира.

Одесса
Офис президента
Андрей Ермак
Одесская область
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