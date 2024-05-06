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Повернення ухилянтів, за чи проти — неоднозначна реакція одеситів

6 травня 2024 17:17
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чи потрібно повертати ухилянтів з-за кордону до України: думка одеситів
Чоловік перетинає державний кордон України. Фото: Гусаков В'ячеслав / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Щодня кількість військовозобов'язаних українців, які залишили країну, зростає. Чоловіки йдуть на різні хитрощі, щоби перетнути кордон і не йти воювати. Є й ті, хто на момент початку повномасштабного вторгнення були в інших країнах і вирішили не повертатися, отримавши статус біженця. Сьогодні уряд вживає заходів, щоб повернути ухилянтів додому.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони думають про спроби повернення ухилянтів в Україну і чи потрібно це робити?  
 

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Ухвалення нового закону про мобілізацію спрямоване у тому числі на те, щоб змусити чоловіків, які перебувають за кордоном, оновити свої дані в ТЦК. І це на тлі того, що в уряді вже неодноразово заявляли, що повертатимуть військовозобов'язаних чоловіків в Україну. Ось тільки одесити вважають, що робити цього все ж не потрібно, тому що все одно не буде сенсу. 

"Я думаю, не потрібно їх повертати. Тому що вони не будуть гарними воїнами — вони і тут ухилятися почнуть, на жаль", — каже Світлана. 

Повернення ухилянтів з-за кордону — що думають одесити - фото 1
Одеситка Світлана разом з чоловіком. Фото: Новини.LIVE

Жінку підтримує й інша одеситка, яка вважає, що ці люди зробили свій вибір. Зараз вони можуть допомогти хіба що фінансово: донатами або закупівлями для армії. 

"Важке питання, кожен вже зробив свій вибір. А допомогти вони можуть зараз тільки матеріально", — додає Тетяна. 

Повернення ухилянтів з-за кордону — що думають одесити - фото 2
Тетяна про повернення чоловіків з-за кордону. Фото: Новини.LIVE

Обрали втечу за кордон

Багато чоловіків втекли нелегально, за підробленими документами або незаконно перетнули кордон поза межами пунктів пропусків. Одесити кажуть, що таким чином вони зробили свій вибір і їх не потрібно повертати навіть після закінчення війни. 

"Є права в кожної людини, і зараз наша влада також їх порушує. Кожен має право на захист свого життя. Якщо вони вирішили виїхати за кордон, то це був їхній вибір. Я думаю, що вони після цього не зможуть захищати свою країну ні зараз, ні пізніше", — зазначає Валерія. 

Повернення ухилянтів з-за кордону — що думають одесити - фото 3
Валерія вважає, що чоловіків не потрібно повертати. Фото: Новини.LIVE

Причини покинути свою країну у кожного можуть бути свої, хтось вирішив скористатися моментом і поїхав у пошуках нового життя, а хтось боїться за своє життя. Але зрозуміло одне, що це рішення вони приймали виважено й обдумано, тому розраховувати на їхню підтримку не варто. 

"Я не знаю, дуже складне питання. Ситуації у всіх різні, обставини різні. І я думаю, що вони вже навряд чимось допоможуть, якщо вирішили втекти", — підсумовує одеситка. 

Повернення ухилянтів з-за кордону — що думають одесити - фото 4
Одеситка про вибір кожного чоловіка. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває війна, і мобілізація за таких умов просто необхідна, адже це сьогодні питання виживання країни та нації. Чоловіки, які виїхали за кордон, могли б сильно допомогти як у війську, так і в тилу, забезпечуючи стабільну роботу економіки. Але вони обрали інший шлях. Чи вдасться державі їх повернути і чим це обернеться, покаже лише час. 

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