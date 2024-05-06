Нужно ли возвращать ухилянцев из-за границы в Украину: мнение одесситов

Мужчина пересекает государственную границу Украины. Фото: Гусаков Вячеслав / УНИАН

Ежедневно количество покинувших страну военнообязанных украинцев растет. Мужчины идут на разные уловки, чтобы пересечь границу и не идти воевать. Есть и те, кто к моменту начала полномасштабного вторжения были в других странах и решили не возвращаться, получив статус беженца. Сегодня правительство принимает меры, чтобы вернуть уклонистов домой.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они думают о попытках возвращения уклонистов в Украину и нужно ли это делать?



Читайте также:

Они здесь не нужны

Принятие нового закона о мобилизации направлено в том числе на то, чтобы заставить мужчин, находящихся за границей, обновить свои данные в ТЦК. И это на фоне того, что в правительстве уже не раз заявляли, что будут возвращать военнообязанных мужчин в Украину. Вот только одесситы полагают, что делать этого все же не нужно, потому что все равно не будет смысла.

"Я думаю, не нужно их возвращать. Потому что они не будут хорошими воинами — они и здесь уклоняться начнут, к сожалению", — говорит Светлана.

Одесситка Светлана вместе с мужем. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка, считающая, что эти люди сделали свой выбор. Сейчас они могут помочь разве что финансово: донатами или закупками для армии.

"Трудный вопрос, каждый уже сделал свой выбор. А помочь они могут сейчас только материально", — добавляет Татьяна.

Татьяна о возвращении мужчин из-за границы. Фото: Новини.LIVE

Выбрали побег за границу

Многие мужчины скрылись нелегально, по поддельным документам, или незаконно пересекли границу за пределами пунктов пропуска. Одесситы говорят, что таким образом они сделали свой выбор и их не нужно возвращать даже после окончания войны.

"Есть права у каждого человека, и сейчас наши власти также их нарушают. Каждый имеет право на защиту своей жизни. Если они решили уехать за границу, то это был их выбор. Я думаю, что они после этого не смогут защищать свою страну ни сейчас, ни позже", — отмечает Валерия.

Валерия считает, что мужчин не нужно возвращать. Фото: Новини.LIVE

Причины покинуть свою страну у каждого могут быть свои, кто решил воспользоваться моментом и уехал в поисках новой жизни, а кто боится за свою жизнь. Но одно понятно, что это решение они принимали взвешенно и обдуманно, так что рассчитывать на их поддержку не стоит.

"Я не знаю, очень сложный вопрос. Ситуации у всех разные, обстоятельства разные. И я думаю, что они вряд ли чем-то помогут, если решили убежать", — заключает одесситка.

Одесситка о выборе каждого мужчины. Фото: Новини.LIVE

В Украине идет война, и мобилизация при таких условиях просто необходима, ведь это сегодня вопрос выживания страны и нации. Выехавшие за границу мужчины могли бы сильно помочь как в армии, так и в тылу, обеспечивая стабильную работу экономики. Но они избрали другой путь. Удастся ли государству их вернуть и чем это обернется, покажет только время.