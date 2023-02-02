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Повідомлено про підозру: одесит, що запускав феєрверк відповідатиме перед судом

2 лютого 2023 12:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повідомлено про підозру: одесит, що запускав феєрверк відповідатиме перед судом
Чоловік невдало відзначив День Тетяни
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі 25 січня, під час ракетної небезпеки чоловік вирішив випустити фейєрверк, чим сильно налякав мешканців й порушив заборону. Поліцейські повідомили йому про підозру в хуліганстві.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Відзначив День Тетяни

Попри заборону використання піротехнічних засобів, 25 січня після 10-ї години вечора у дворі багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова 36-річний місцевий мешканець запустив феєрверк. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що у такий спосіб, перебравши з оковитою, відзначив День Тетяни.

Яке покарання на нього чекає

Правопорушнику загрожує покарання штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 34000 гривень) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

В регіоні діють заборони

Згідно з розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка, з 30 червня поточного року в Одесі та Одеській області забороняються використання та продаж піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів та петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух машин без шумопоглинача на прямотоку. Ще у місті скасовували проведення мото та автозмагань, водії яких в декілька разів перевищують швидкість на дорогах. Такі заборони діятимуть до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Нагадаємо, нещодавно одеські поліціянти вилучили незаконну піротехніку на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

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