Сообщено о подозрении: запускающий фейерверк одессит будет отвечать перед судом

Мужчина неудачно отметил День Татьяны

В Одессе 25 января, во время ракетной опасности мужчина решил выпустить фейерверк , чем сильно испугал жителей и нарушил запрет. Полицейские сообщили ему о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Отметил День Татьяны

Несмотря на запрет на использование пиротехнических средств, 25 января после 10 часов вечера во дворе многоэтажки на улице Генерала Бочарова 36-летний местный житель запустил фейерверк. Мужчина объяснил свой поступок тем, что таким образом, перебрав с водкой, отметил День Татьяны.

Какое наказание его ждет

Правонарушителю грозит наказание штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 – 34000 гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

В регионе действуют запреты

Согласно распоряжению начальника Одесской ОВ Максима Марченко, с 30 июня текущего года в Одессе и Одесской области запрещаются использование и продажа пиротехнических средств, в частности фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

Также запрещается движение машин без шумопоглотителя на прямотоке. Еще в городе отменяли проведение мото и автосоревнований, водители которых в несколько раз превышают скорость на дорогах. Такие запреты будут действовать до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, недавно одесские полицейские изъяли незаконную пиротехнику на общую сумму почти 900 тысяч гривен. Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств влечет наложение штрафа от тридцати пяти до шестидесяти тысяч рублей с конфискацией пиротехнических средств.