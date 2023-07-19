"Повітряна тривога": де в Одесі тестуватимуть системи сповіщення

Сирена сповіщення. Фото: google

В Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Сьогодні впродовж дня будуть здійснюватися відповідні заходи щодо перевірки працездатності засобів оповіщення в районах: Шкільного аеродрому та ріг вул. Ак. Корольова /просп. Ак. Глушка, 13. Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень", — йдеться в повідомленні.

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи їм неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, понад дві години тривав масований обстріл Одеси та області минулої ночі. В одному зі спальних районів постраждали одразу кілька багатоповерхівок. Понад 10 людей отримали травми різного ступеня важкості. Наслідки ракетної атаки бачили журналісти Новини.LIVE.