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"Повітряна тривога": де в Одесі тестуватимуть систему сповіщення

14 червня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Повітряна тривога": де в Одесі тестуватимуть систему сповіщення
Сирена сповіщення. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Сьогодні впродовж дня продовжуються заходи щодо встановлення систем оповіщення в районах: Балтської дороги, просп. Небесної Сотні. Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень", — йдеться в повідомленні.

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо вказано близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи їм неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

На що звернути увагу під час пошуку укриття

Якщо ви опинились в укритті вперше, то зверніть увагу на виходи та розташування вогнегасників. Бо у разі надзвичайної ситуації (загоряння, що може виникнути від вибуху) варто реагувати миттєво.

Правило "двох стін". Від небезпеки вас має відділяти щонайменше дві стіни. Бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга вбереже від уламків стіни, скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор та передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі нема місця, лишайтеся біля опорних стін — вони витримають.

Правило двох виходів. Підвал чи гараж з одним виходом — це пастка. Його може завалити уламками будинку або під час пожежі вихід буде заблоковано. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та передбачені системи пожежогасіння.

Нагадаємо, Одесу вразили чотири ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Завдяки силам протиповітряної оборони, дві з них були збиті.

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