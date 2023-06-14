"Воздушная тревога": где в Одессе будут тестировать систему оповещения

Сирена оповещения. Фото: google

В Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сегодня в течение дня продолжаются мероприятия по установлению систем оповещения в районах: Балтской дороги, просп. Небесной Сотни. Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений", — говорится в сообщении.

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На нем отдельно указано около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

На что обратить внимание при поиске укрытия

Если вы оказались в укрытии впервые, обратите внимание на выходы и расположение огнетушителей. Ибо в случае чрезвычайной ситуации (возгорание, которое может возникнуть от взрыва) следует реагировать мгновенно.

Правило "двух стен". От опасности вас должно отделять не менее двух стен. Ибо одна, вероятно, разрушится от удара, а другая убережет от обломков стены, стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор и прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опорных стен — они выдержат.

Правило двух выходов. Подвал или гараж с одним выходом — это ловушка. Его может завалить обломками дома или при пожаре выход будет заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Кроме нескольких выходов, они оснащены датчиками дыма и предусмотрены системы пожаротушения.

Напомним, Одессу поразили четыре ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря. Благодаря силам противовоздушной обороны две из них были сбиты.