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Повітряна тривога на Одещині: в Чорному морі активність авіації

21 липня 2023 12:06
оновлено: 12:29
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога у Одесі 21 липня вдень: в Чорному морі активність авіації
Стратегічна авіація. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області вдруге за годину оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про активність стратегічної авіації в Чорному морі. 

Про це повідомляють Повітряні сили України. 

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Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Оновлено 12:11. Мешканців затоки закликають негайно пройти до укриття.

Допис спільноти "Повітряна тривога". Фото: скриншот

Оновлено 12:20. В Одеській області чутно вибух. Про це повідомляють моніторингові канали. 

Повідомлення про вибух на Одещині. Фото: скриншот 

Оновлено 12:22. Відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

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