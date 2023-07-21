Повітряна тривога у Одесі 21 липня вдень: в Чорному морі активність авіації

Повітряна тривога на Одещині: в Чорному морі активність авіації
21 липня 2023 12:06
оновлено: 12:29
Стратегічна авіація. Фото: google
В Одеській області вдруге за годину оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про активність стратегічної авіації в Чорному морі.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
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Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.