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Повітряна тривога: на Одещині загроза атаки дронами

10 серпня 2023 12:40
оновлено: 13:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога: на Одещині загроза атаки дронами
Дрон-камікадзе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах попереджають про загрозу абаки БпЛА. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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"Південь Одещини – ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний)", — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряних сил про загрозу. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил про загрозу. Фото: скриншот

Оновлено 13:00. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО в області. 

Допис про роботу ППО. Фото: скриншот

 

Оновлено 13:15. Відбій повітряної тривоги. Загалом вона тривала 44 хвилини.

Нагадаємо, окупанти за останню добу не проводили ротацію своїх кораблів у Чорному морі. На бойовому чергуванні ворог все ще тримає підводний ракетоносій споряджений "Калібрами". 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 серпня

 

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