Повітряна тривога: на Одещині загроза атаки дронами
В Одеській області оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах попереджають про загрозу абаки БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Південь Одещини – ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний)", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 13:00. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО в області.
Оновлено 13:15. Відбій повітряної тривоги. Загалом вона тривала 44 хвилини.
Нагадаємо, окупанти за останню добу не проводили ротацію своїх кораблів у Чорному морі. На бойовому чергуванні ворог все ще тримає підводний ракетоносій споряджений "Калібрами".
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