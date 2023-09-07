Повітряна тривога на Півдні: три області в небезпеці
7 вересня 2023 02:28
оновлено: 02:31
Ракети злітають у небо. Фото: google.com
Небезпека удару БпЛА триває в низці південних областей України вночі, 7 вересня. Таким чином, повітряна тривога не дає "побіліти" Одеській, Миколаївській та Херсонській областям.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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