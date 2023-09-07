Повітряна тривога на Півдні: три області в небезпеці

Ракети злітають у небо. Фото: google.com

Небезпека удару БпЛА триває в низці південних областей України вночі, 7 вересня. Таким чином, повітряна тривога не дає "побіліти" Одеській, Миколаївській та Херсонській областям.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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