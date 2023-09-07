Воздушная тревога на Юге: три области в опасности

Ракеты взлетают в небо. Фото: google.com

Опасность удара БПЛА продолжается в ряде южных областей Украины ночью, 7 сентября. Таким образом, воздушная тревога не дает побелеть Одесской, Николаевской и Херсонской областям.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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