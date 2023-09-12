Повітряна тривога: на півдні загроза застосування балістики

Запуск ракети з літака. Фото: google

Вдруге за ранок в Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування ворогом ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу

Оновлено 11:16. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові РФ випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.

"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, Чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.

Оновлено 11:22. Відбій повітряної тривоги. На цю мить ракетної небезпеки не спостерігається.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилось два споряджені ракетоносії. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й у разі сповіщення одразу прямувати до укриття.