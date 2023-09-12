Повітряна тривога: на півдні загроза застосування балістики
Вдруге за ранок в Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу застосування ворогом ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Де оголосили повітряну тривогу
Оновлено 11:16. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.
Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові РФ випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.
"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, Чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.
Оновлено 11:22. Відбій повітряної тривоги. На цю мить ракетної небезпеки не спостерігається.
Нагадаємо, на бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилось два споряджені ракетоносії. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й у разі сповіщення одразу прямувати до укриття.