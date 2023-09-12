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Воздушная тревога: на юге угроза применения баллистики

12 сентября 2023 11:13
обновлено: 11:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Воздушная тревога: на юге угроза применения баллистики
Запуск ракеты с самолета. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Второй раз за утро в Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе применения врагом ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 11:16. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и временно оккупированном Крыме.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависят ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные РФ выпустили по Одесчине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть укрыться.

"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за пол часа. Если это у нас, Черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это «Калибры», до 10 минут у людей есть. Если пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — отмечал Сергей Судец.

Обновлено 11:22. Отбой воздушной тревоги. На данный момент ракетная опасность не наблюдается.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, на боевом дежурстве в Черном море появилось два снаряженных ракетоносителя. Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае оповещения сразу направляться в укрытия.

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