Повітряна тривога в Одесі: спостерігається активність авіації

Бомбардувальник СУ-24. Фото: google

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу. В Чорному морі помітили активність ворожої авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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"Увага! Південні області — тривога пов’язана з активністю ворожої авіації в акваторії Чорного моря! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні.

Допис Повітряних сил України. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу

Оновлено 10:40. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 11:15. Відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вивели підводний ракетоносій. Виявлення пусків ракет із нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно.