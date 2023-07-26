Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Повітряна тривога в Одесі: спостерігається активність авіації arrow

Повітряна тривога в Одесі: спостерігається активність авіації

26 липня 2023 10:36
оновлено: 11:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога в Одесі: спостерігається активність авіації
Бомбардувальник СУ-24. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу. В Чорному морі помітили активність ворожої авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили України. 

Читайте також:

"Увага! Південні області — тривога пов’язана з активністю ворожої авіації в акваторії Чорного моря! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряних сил України.
Допис Повітряних сил України. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу 

Оновлено 10:40. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим. 

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 11:15. Відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вивели підводний ракетоносій. Виявлення пусків ракет із нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз