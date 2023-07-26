Повітряна тривога в Одесі: спостерігається активність авіації
В Одесі та області оголосили повітряну тривогу. В Чорному морі помітили активність ворожої авіації.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Увага! Південні області — тривога пов’язана з активністю ворожої авіації в акваторії Чорного моря! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні.
Де оголосили повітряну тривогу
Оновлено 10:40. Повітряна тривога оголошена в п'яти областях України. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.
Оновлено 11:15. Відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. На бойове чергування вивели підводний ракетоносій. Виявлення пусків ракет із нього дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно.