Воздушная тревога в Одессе: наблюдается активность авиации

Бомбардировщик СУ-24. Фото: google

В Одессе и области была объявлена воздушная тревога. В Черном море была замечена активность вражеской авиации.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

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"Внимание! Южные области - тревога связана с активностью вражеской авиации в акватории Черного моря! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 10:40. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

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