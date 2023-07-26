Воздушная тревога в Одессе: наблюдается активность авиации
26 июля 2023 10:36
обновлено: 10:41
Бомбардировщик СУ-24. Фото: google
В Одессе и области была объявлена воздушная тревога. В Черном море была замечена активность вражеской авиации.
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
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"Внимание! Южные области - тревога связана с активностью вражеской авиации в акватории Черного моря! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Где объявили воздушную тревогу
Обновлено 10:40. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и временно оккупированном Крыму.
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