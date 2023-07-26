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Воздушная тревога в Одессе: наблюдается активность авиации

26 июля 2023 10:36
обновлено: 10:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Воздушная тревога в Одессе: наблюдается активность авиации
Бомбардировщик СУ-24. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе и области была объявлена воздушная тревога. В Черном море была замечена активность вражеской авиации.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

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"Внимание! Южные области - тревога связана с активностью вражеской авиации в акватории Черного моря! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил Украины.
Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 10:40. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

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