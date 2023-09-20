Повітряна тривога в Одеській області 20 вересня

Повітряна тривога в Одеській області: ракетна небезпека
В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря!", — йдеться в повідомленні.
"Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Малий ракетний корабель "Циклон" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр"", — повідомляють Сили оборони півдня України.
Де оголосили повітряну тривогу
Оновлено 17:15. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаській, Вінницькій, Луганську та тимчасово окупованому Криму.
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