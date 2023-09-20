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Повітряна тривога в Одеській області: ракетна небезпека

20 вересня 2023 17:10
оновлено: 17:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога в Одеській області 20 вересня
Ракета
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря!", — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

"Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Малий ракетний корабель "Циклон" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр"", — повідомляють Сили оборони півдня України. 

Допис Сил оборони Півдня. Фото: скриншот
Допис Сил оборони Півдня. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу 

Оновлено 17:15. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаській, Вінницькій, Луганську та тимчасово окупованому Криму. 

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Новина доповнюється.

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