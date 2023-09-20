Повітряна тривога в Одеській області 20 вересня

Ракета

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря!", — йдеться в повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

"Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Малий ракетний корабель "Циклон" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр"", — повідомляють Сили оборони півдня України.

Допис Сил оборони Півдня. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу

Оновлено 17:15. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаській, Вінницькій, Луганську та тимчасово окупованому Криму.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

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