Воздушная тревога в Одесской области 20 сентября

Воздушная тревога в Одесской области: ракетная опасность
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза применения ракетного вооружения из акватории Черного моря!", — говорится в сообщении.
"Вновь вечером в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Малый ракетный корабль "Циклон" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр"", — сообщают Силы обороны юга Украины.
Где объявили воздушную тревогу
Обновлено 17:15. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Луганской и временно оккупированном Крыму.
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