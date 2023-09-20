Воздушная тревога в Одесской области 20 сентября

Ракета

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза применения ракетного вооружения из акватории Черного моря!", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

"Вновь вечером в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Малый ракетный корабль "Циклон" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр"", — сообщают Силы обороны юга Украины.

Сообщение Сил обороны Юга. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 17:15. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

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