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Повітряний бій над Одесою: що відомо про наслідки

26 червня 2023 10:12
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Беженар Тетяна
журналіст
Повітряний бій над Одесою: що відомо про наслідки
Пуски ракет із російського корабля. Фото: Міністерство оборони РФ
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Беженар Тетяна
журналіст

Уночі 26 червня російські окупанти вчергове атакували Україну переважно з південного напрямку. Протиповітряна оборона вела повітряний бій із ворожими ракетами та безпілотними літальними апаратами. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та сім ударних БпЛА типу "Шахед", — йдеться у повідомленні.

Крім того, начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "Єдиного марафону" зазначила, що під час бойової роботи по дронах вибуховою хвилею у двох прибережних багатоквартирних будинках пошкодило вікна. Травмованих немає. Ускладнювали роботу ППО штормова погода та гроза.

Нагадаємо, вночі 26 червня в Одесі пролунало кілька вибухів. Також в Україні в низці областей тривала повітряна тривога.

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