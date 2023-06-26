Воздушное сражение над Одессой: что известно о последствиях

Пуск ракет с российского корабля. Фото: Министерство обороны РФ

Ночью 26 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину преимущественно с южного направления. Противовоздушная оборона вела воздушное сражение с вражескими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Совершены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две ракеты "Калибр" и семь ударных БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.

Кроме того, начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Єдиного марафону" отметила, что во время боевой работы по дронам взрывной волной в двух прибрежных многоквартирных домах повредило окна. Травмированных нет. Усложняло работу ПВО штормовая погода и гроза.

Напомним, ночью 26 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. Также в Украине в ряде областей продолжалась воздушная тревога.