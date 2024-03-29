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Повний блекаут в Одесі — як містяни борються з відключенням світла

29 березня 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відключення світла в Одесі: як одесити пережили блекаути після обстрілів
Дівчина підключає генератор. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одесу знову накрили відключення світла. Російські агресори наприкінці опалювального сезону відновили атаки по енергетичній інфраструктурі України, залишаючи людей у темряві та холоді. Наразі ситуація у місті відносно стабільна, однак окупанти можуть повторити свої терористичні удари проти цивільного населення. 

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як переживають блекаути одесити. 

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Віра у перемогу у темряві

Одесити згадали зимовий період минулого року, коли РФ інтенсивно обстрілювала критичну інфраструктуру, намагаючись "заморозити" українців. Проте цього разу містяни були підготовленими та знали, що потрібно робити.

"Переживали як всі, дістали павербанки та й усе. Вірили у перемогу. У мене загалом дві доби не було світла", — каже Аліна. 

Одеса у пітьмі — як містяни переживали блекаут - фото 1
Аліна підготувала до відключень павербанки. Фото: Новини.LIVE

Також дівчину підтримує інша одеситка, яка зазначає, що у її будинку довго не було світла. Доводилося шукати інші альтернативи та заняття. Катерина каже, що під час блекауту дочитала улюблену книгу.  

"Пережили спокійно. Нас також торкнулися відключення. У перший день майже не було світла, на три години дали. А потім знову вимкнули", — додає Катерина. 

Одеса у пітьмі — як містяни переживали блекаут - фото 2
Катерина дочитала книгу. Фото: Новини.LIVE

Майже не відчули відключень

Енергетики намагалися якнайшвидше повернути електрику одеситам. Так деякі були без світла лише кілька годин. Тож особливого дискомфорту не відчули.

"У нас не відключали світло. Лише, коли перший раз вдарило, на 4 години зникло. І до сьогоднішнього дня світло є", — зазначає Людмила Семенівна. 

Одеса у пітьмі — як містяни переживали блекаут - фото 3
У Людмили Семенівни майже не було відключень. Фото: Новини.LIVE

Також її підтримує Вʼячеслав, який приїхав до Одеси нещодавно та не відчув відключень. Але хлопець добре памʼятає, що таке блекаути ще з часів окупації Херсона, звідки він сам родом. 

"Я в Одесі не помітив блекаут, бо живу у готелі. Тут є генератор. А от в Херсоні я пережив окупацію, там у нас світла не було днями", — каже В'ячеслав.  

Одеса у пітьмі — як містяни переживали блекаут - фото 4
Вʼячеслав застав блекаути в окупованому Херсоні. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що Одеса — одне з міст, яке найбільше постраждало від наслідків атак на інфраструктуру. На щастя, в багатьох регіонах України ситуація була набагато кращою, тож вдалося уникнути відключень світла. 

"Я з іншого міста приїхала до Одеси. У нас взагалі не вимикали нічого після обстрілів", — підсумувала Крістіна. 

Одеса у пітьмі — як містяни переживали блекаут - фото 5
Крістіна приїхала з іншого міста. Фото: Новини.LIVE

Наразі в Одесі скасували графіки відключень світла і місто повернулося до нормального ритму життя. Але генератори на вулицях нагадують про те, що відбулося через дії "братнього народу". 

Одеса
Україна
Одеська область
Новини Одеси
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