Отключение света в Одессе: как одесситы пережили блекауты после обстрелов

Девушка подключает генератор. Фото: Новини.LIVE

Одессу снова накрыли отключение света. Российские агрессоры в конце отопительного сезона возобновили атаки по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя людей во тьме и холоде. Сейчас ситуация в городе относительно стабильная, однако оккупанты могут повторить свои террористические удары против гражданского населения.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как переживают блэкауты одесситы.

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Вера в победу во тьме

Одесситы вспомнили зимний период в прошлом году, когда РФ интенсивно обстреливала критическую инфраструктуру, пытаясь "заморозить" украинцев. Однако на этот раз горожане были подготовлены и знали, что нужно делать.

"Переживали как все, получили павербанки и все. Верили в победу. У меня в общем двое суток не было света", — говорит Алина.

Алина подготовила к отключениям павербанки. Фото: Новини.LIVE

Также девушку поддерживает другая одесситка, которая отмечает, что в ее доме долго не было света. Приходилось искать другие альтернативы и занятия. Екатерина говорит, что во время блэкаута дочитала любимую книгу.

"Пережили спокойно. Нас также коснулись отключения. В первый день почти не было света, на три часа дали. А потом снова выключили", — добавляет Екатерина.

Екатерина дочитала книгу. Фото: Новини.LIVE

Почти не почувствовали отключения

Энергетики пытались как можно быстрее вернуть электричество одесситам. Так некоторые были без света всего несколько часов. Так что особого дискомфорта не почувствовали.

"У нас не отключали свет. Лишь, когда первый раз ударило, на 4 часа исчез. И до сегодняшнего дня свет есть", — отмечает Людмила Семеновна.

У Людмилы Семеновны почти не было отключений. Фото: Новини.LIVE

Также ее поддерживает Вячеслав, который приехал в Одессу недавно и не почувствовал отключения. Но молодой человек хорошо помнит, что такое блэкауты еще со времен оккупации Херсона, откуда он сам родом.

"Я в Одессе не заметил блэкаут, потому что живу в отеле. Здесь есть генератор. А вот в Херсоне я пережил оккупацию, там у нас света не было на днях", — говорит Вячеслав.

Вячеслав застал блэкауты в оккупированном Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что Одесса — один из городов, наиболее пострадавший от последствий атак на инфраструктуру. К счастью, во многих регионах Украины ситуация была намного лучше, так что удалось избежать отключений света.

"Я из другого города приехала в Одессу. У нас вообще не выключали ничего после обстрелов", — подытожила Кристина.

Кристина приехала из другого города. Фото: Новини.LIVE

В Одессе отменили графики отключений света и город вернулся к нормальному ритму жизни. Но генераторы на улицах напоминают о том, что произошло из-за действий "братского народа".