Повторна серія вибухів в Одесі — не припиняється атака РФ
17 березня 2024 00:58
оновлено: 01:02
Дим підіймається після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Одесі зараз 17 березня гримлять повторно. Раніше їх було чути близько 23:30 16 березня. Таким чином атака безпілотників на місто триває, також продовжує працювати протиповітряна оборона.
Про це повідомляють соцмережі.
Читайте також:
Повторні вибухи в Одесі 17 березня
В Одесі повторно лунають вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.
Тим часом в Україні триває повітряна тривога, яка встигла поширитись на такі області:
- Одеську,
- Миколаївську,
- Сумську,
- Харківську.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!