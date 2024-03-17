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Повторна серія вибухів в Одесі — не припиняється атака РФ

17 березня 2024 00:58
оновлено: 01:02
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Інна Буряк
редактор
Повторна серія вибухів в Одесі — не припиняється атака РФ
Дим підіймається після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз 17 березня гримлять повторно. Раніше їх було чути близько 23:30 16 березня. Таким чином атака безпілотників на місто триває, також продовжує працювати протиповітряна оборона.

Про це повідомляють соцмережі.

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Повторні вибухи в Одесі 17 березня

В Одесі повторно лунають вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одесса"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Одесса. Одесса"

Тим часом в Україні триває повітряна тривога, яка встигла поширитись на такі області:

  • Одеську,
  • Миколаївську,
  • Сумську,
  • Харківську. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 17 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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