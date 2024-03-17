Повторная серия взрывов в Одессе - не прекращается атака РФ

Дым поднимается после сильнейшего взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Одессе сейчас 17 марта гремят повторно. Ранее их было слышно около 23:30 16 марта. Таким образом, атака беспилотников на город продолжается, также продолжает работать противовоздушная оборона.

Об этом сообщают соцсети.

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Повторные взрывы в Одессе 17 марта

В Одессе повторно раздаются взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Одесса. Одесса"

Между тем, в Украине продолжается воздушная тревога, которая успела распространиться на следующие области:

Одесскую,

Николаевскую,

Сумскую,

Харьковскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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