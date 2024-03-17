Повторная серия взрывов в Одессе - не прекращается атака РФ
17 марта 2024 00:58
обновлено: 01:02
Дым поднимается после сильнейшего взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Одессе сейчас 17 марта гремят повторно. Ранее их было слышно около 23:30 16 марта. Таким образом, атака беспилотников на город продолжается, также продолжает работать противовоздушная оборона.
Об этом сообщают соцсети.
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Повторные взрывы в Одессе 17 марта
В Одессе повторно раздаются взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.
Между тем, в Украине продолжается воздушная тревога, которая успела распространиться на следующие области:
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Сумскую,
- Харьковскую.
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