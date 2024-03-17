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Повторная серия взрывов в Одессе - не прекращается атака РФ

17 марта 2024 00:58
обновлено: 01:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная серия взрывов в Одессе - не прекращается атака РФ
Дым поднимается после сильнейшего взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 17 марта гремят повторно. Ранее их было слышно около 23:30 16 марта. Таким образом, атака беспилотников на город продолжается, также продолжает работать противовоздушная оборона.

Об этом сообщают соцсети.

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В Одессе повторно раздаются взрывы. По предварительной информации, работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Одесса. Одесса"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Новости Одесса. Одесса"

Между тем, в Украине продолжается воздушная тревога, которая успела распространиться на следующие области:

  • Одесскую,
  • Николаевскую,
  • Сумскую,
  • Харьковскую.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 17 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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