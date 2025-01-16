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Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

16 січня 2025 06:33
Рвачова Анастасія - редактор
ВЛК та відстрочка від мобілізації у лютому 2025 — нові правила та зміни
Призовники проходять медичну комісію. Фото: Коваль Володимир / УНІАН
Рвачова Анастасія - редактор

Вже у лютому військовозобов'язані, які мають відстрочку або статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію. Інакше ризикують отримати штраф. Проте є важливі нюанси: ці вимоги стосуються не всіх категорій громадян, і важливо знати свої права. Як уникнути непорозумінь із представниками ТЦК та що треба знати про нові правила? 

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Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару. 

Право на відстрочку

У лютому майже всі військовозобов'язані та військовослужбовці повинні переоформити свою відстрочку, але є й виключення. Адвокат підкреслює, що певні категорії, як-от багатодітні батьки, не зобов'язані повторно проходити ВЛК. Для них продовження відстрочки має відбутися автоматично, без зайвих перевірок.

"Згідно з постановою Кабміну, це буде робитися автоматично, ніяких там ВЛК не потрібно проходити. Дійсно, якщо у воєнний час військова-лікарська комісія висновок дає раз на рік, то потрібно зробити це повторно. Це безперечно", — розповідає Олексій Шалару. 

Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеський адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Питання обмежено придатних

Водночас категорія обмежено придатних, яку нещодавно скасували в Україні, тепер має пройти медичну комісію для остаточного визначення придатності до служби. Однак навіть тут є свої особливості: в окремих випадках можливе призначення до тилових підрозділів або служба в ТЦК та СП, де фізична придатність грає меншу роль.

"Зараз закінчується строк проходження обовʼязкової ВЛК. Тобто вже немає обмежено придатних — є придатні до служби в тилових частинах. Тому потрібно зараз добровільно оновити дані, а не чекати, поки військовозобовʼязаного піймають на вулиці. Бо тоді вже будуть інші санкції і одразу нарахують штраф", — наголошує юрист. 

Юрист про обмежено придатних. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Юрист про обмежено придатних. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також адвокат додає, що перевірити, кому саме необхідно довести свою обмеженість, можна за наказом №402 Верховної ради України, до якого було внесено дуже багато змін. І там є, як наголошує фахівець, перелік хвороб, які перейшли до категорії придатних. 

"У мене була така ситуація, коли мій діагноз був обмеженим, а тепер я став придатним до служби в ТЦК та СП. А в багатьох може бути взагалі, що їх можуть мобілізувати до армії. Тому я рекомендую ознайомитися з цим наказом", — зазначає Шалару. 

Оскарження рішення ВЛК

Якщо ж людина не погоджується з рішенням військово-лікарської комісії, у неї є можливість його оскаржити. Адвокат Олексій Шалару пояснює, що для цього є 10 днів після винесення рішення ВЛК. Процедура перегляду відбувається вже на вищому рівні, ніж той, де проводили попередню перевірку.

"Якщо чоловік не згоден з рішенням ВЛК, він має право подати заяву на повторний перегляд. Але це вже має бути вищий орган: з маленького міста — до обласного, з обласного — на Київ, до республіканського рівня. Такий приклад був у мого клієнта, коли з маленького міста на Миколаївщині ми дійсно дійшли до Києва та довели правоту, що дійсно він придатний до тилових служб, а не повністю придатний", — каже адвокат. 

Юрист про оскарження рішення ВЛК. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Юрист про оскарження рішення ВЛК. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Слід сказати, що оскаржити рішення можуть також і чинні військові, які за час служби отримали серйозні поранення. Це вони можуть зробити через застосунок "Армія+" або подати рапорт на командування, але лише у письмовому форматі, щоб у разі відмови мати докази. 

"Як адвокат раджу, що якщо подаєте якісь звернення, то це повинно бути письмово. Тому що на письмове звернення повинна бути письмова відповідь. Завжди вимагаєте або письмову відмову, або письмову відповідь", — підсумовує Олексій Шалару.

Військові з технікою на передовій. Фото: Новини.LIVE
Військові з технікою на передовій. Фото: Новини.LIVE 

Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, і всі військовозобов'язані чоловіки та жінки мали стати на облік та бути готовими приєднатися до війська. Однак досі є значна частина людей, які цього не зробили. Тому до лютого у них є останній шанс виконати свій обов’язок, інакше уникнути наслідків буде неможливо. 

Нагадаємо, у Миколаївській області судили чоловіка, який інформував через соцмережі про місця патрулювання працівників ТЦК.

Також ми писали, чи законно вимагати паперовий військово-обліковий документ під час оформлення відстрочки. 

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