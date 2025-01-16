ВВК и отсрочка от мобилизации в феврале 2025 — новые правила и изменения

Призывники проходят медицинскую комиссию. Фото: Коваль Владимир/ УНИАН

Уже в феврале военнообязанные, которые имеют отсрочку или статус "ограниченно годный", обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Иначе рискуют получить штраф. Однако есть важные нюансы: эти требования касаются не всех категорий граждан, и важно знать свои права. Как избежать недоразумений с представителями ТЦК и что нужно знать о новых правилах?

Читайте также:

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

Право на отсрочку

В феврале почти все военнообязанные и военнослужащие должны переоформить свою отсрочку, но есть и исключения. Адвокат подчеркивает, что определенные категории, например многодетные родители, не обязаны повторно проходить ВВК. Для них продление отсрочки должно произойти автоматически, без лишних проверок.

"Согласно постановлению Кабмина, это будет делаться автоматически, никаких там ВВК не нужно проходить. Действительно, если в военное время военно-врачебная комиссия заключение дает раз в год, то нужно сделать это повторно. Это бесспорно", — рассказывает Алексей Шалару.

Одесский адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Вопрос ограниченно годных

В то же время категория ограниченно годных, которую недавно отменили в Украине, теперь должна пройти медицинскую комиссию для окончательного определения пригодности к службе. Однако даже здесь есть свои особенности: в отдельных случаях возможно назначение в тыловые подразделения или служба в ТЦК и СП, где физическая пригодность играет меньшую роль.

"Сейчас заканчивается срок прохождения обязательной ВВК. То есть уже нет ограниченно годных — есть годные к службе в тыловых частях. Поэтому нужно сейчас добровольно обновить данные, а не ждать, пока военнообязанного поймают на улице. Потому что тогда уже будут другие санкции и сразу начислят штраф", — отмечает юрист.

Юрист об ограниченно годных. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также адвокат добавляет, что проверить, кому именно необходимо доказать свою ограниченность, можно по приказу №402 Верховной рады Украины, в который было внесено очень много изменений. И там есть, как отмечает специалист, перечень болезней, которые перешли в категорию годных.

"У меня была такая ситуация, когда мой диагноз был ограниченным, а теперь я стал пригодным к службе в ТЦК и СП. А у многих может быть вообще, что их могут мобилизовать в армию. Поэтому я рекомендую ознакомиться с этим приказом", — отмечает Шалару.

Обжалование решения ВВК

Если же человек не согласен с решением военно-врачебной комиссии, у него есть возможность его обжаловать. Адвокат Алексей Шалару объясняет, что для этого есть 10 дней после вынесения решения ВВК. Процедура пересмотра происходит уже на более высоком уровне, чем тот, где проводили предыдущую проверку.

"Если мужчина не согласен с решением ВВК, он имеет право подать заявление на повторный пересмотр. Но это уже должен быть вышестоящий орган: из маленького города — в областной, из областного — на Киев, до республиканского уровня. Такой пример был у моего клиента, когда из маленького города на Николаевщине мы действительно дошли до Киева и доказали правоту, что действительно он пригоден к тыловым службам, а не полностью пригоден", — говорит адвокат.

Юрист об обжаловании решения ВВК. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что обжаловать решение могут также и действующие военные, которые за время службы получили серьезные ранения. Это они могут сделать через приложение "Армия+" или подать рапорт на командование, но только в письменном формате, чтобы в случае отказа иметь доказательства.

"Как адвокат советую, что если подаете какие-то обращения, то это должно быть письменно. Потому что на письменное обращение должен быть письменный ответ. Всегда требуете либо письменный отказ, либо письменный ответ", — подытоживает Алексей Шалару.

Военные с техникой на передовой. Фото: Новини.LIVE

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, и все военнообязанные мужчины и женщины должны были стать на учет и быть готовыми присоединиться к войску. Однако до сих пор есть значительная часть людей, которые этого не сделали. Поэтому до февраля у них есть последний шанс выполнить свой долг, иначе избежать последствий будет невозможно.

Напомним, в Николаевской области судили мужчину, который информировал через соцсети о местах патрулирования работников ТЦК.

Также мы писали, законно ли требовать бумажный военно-учетный документ при оформлении отсрочки.