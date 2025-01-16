Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается arrow

Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

16 января 2025 06:33
Рвачова Анастасия - редактор
ВВК и отсрочка от мобилизации в феврале 2025 — новые правила и изменения
Призывники проходят медицинскую комиссию. Фото: Коваль Владимир/ УНИАН
Рвачова Анастасия - редактор

Уже в феврале военнообязанные, которые имеют отсрочку или статус "ограниченно годный", обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Иначе рискуют получить штраф. Однако есть важные нюансы: эти требования касаются не всех категорий граждан, и важно знать свои права. Как избежать недоразумений с представителями ТЦК и что нужно знать о новых правилах?

Читайте также:

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

Право на отсрочку

В феврале почти все военнообязанные и военнослужащие должны переоформить свою отсрочку, но есть и исключения. Адвокат подчеркивает, что определенные категории, например многодетные родители, не обязаны повторно проходить ВВК. Для них продление отсрочки должно произойти автоматически, без лишних проверок.

"Согласно постановлению Кабмина, это будет делаться автоматически, никаких там ВВК не нужно проходить. Действительно, если в военное время военно-врачебная комиссия заключение дает раз в год, то нужно сделать это повторно. Это бесспорно", — рассказывает Алексей Шалару.

Одесский адвокат Алексей Шалару. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесский адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская 

Вопрос ограниченно годных

В то же время категория ограниченно годных, которую недавно отменили в Украине, теперь должна пройти медицинскую комиссию для окончательного определения пригодности к службе. Однако даже здесь есть свои особенности: в отдельных случаях возможно назначение в тыловые подразделения или служба в ТЦК и СП, где физическая пригодность играет меньшую роль.

"Сейчас заканчивается срок прохождения обязательной ВВК. То есть уже нет ограниченно годных — есть годные к службе в тыловых частях. Поэтому нужно сейчас добровольно обновить данные, а не ждать, пока военнообязанного поймают на улице. Потому что тогда уже будут другие санкции и сразу начислят штраф", — отмечает юрист.

Юрист об ограниченно годных. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Юрист об ограниченно годных. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также адвокат добавляет, что проверить, кому именно необходимо доказать свою ограниченность, можно по приказу №402 Верховной рады Украины, в который было внесено очень много изменений. И там есть, как отмечает специалист, перечень болезней, которые перешли в категорию годных.

"У меня была такая ситуация, когда мой диагноз был ограниченным, а теперь я стал пригодным к службе в ТЦК и СП. А у многих может быть вообще, что их могут мобилизовать в армию. Поэтому я рекомендую ознакомиться с этим приказом", — отмечает Шалару.

Обжалование решения ВВК

Если же человек не согласен с решением военно-врачебной комиссии, у него есть возможность его обжаловать. Адвокат Алексей Шалару объясняет, что для этого есть 10 дней после вынесения решения ВВК. Процедура пересмотра происходит уже на более высоком уровне, чем тот, где проводили предыдущую проверку.

"Если мужчина не согласен с решением ВВК, он имеет право подать заявление на повторный пересмотр. Но это уже должен быть вышестоящий орган: из маленького города — в областной, из областного — на Киев, до республиканского уровня. Такой пример был у моего клиента, когда из маленького города на Николаевщине мы действительно дошли до Киева и доказали правоту, что действительно он пригоден к тыловым службам, а не полностью пригоден", — говорит адвокат.

Юрист об обжаловании решения ВВК. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Юрист об обжаловании решения ВВК. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует сказать, что обжаловать решение могут также и действующие военные, которые за время службы получили серьезные ранения. Это они могут сделать через приложение "Армия+" или подать рапорт на командование, но только в письменном формате, чтобы в случае отказа иметь доказательства.

"Как адвокат советую, что если подаете какие-то обращения, то это должно быть письменно. Потому что на письменное обращение должен быть письменный ответ. Всегда требуете либо письменный отказ, либо письменный ответ", — подытоживает Алексей Шалару.

Военные с техникой на передовой. Фото: Новости.LIVE
Военные с техникой на передовой. Фото: Новини.LIVE 

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, и все военнообязанные мужчины и женщины должны были стать на учет и быть готовыми присоединиться к войску. Однако до сих пор есть значительная часть людей, которые этого не сделали. Поэтому до февраля у них есть последний шанс выполнить свой долг, иначе избежать последствий будет невозможно.

Напомним, в Николаевской области судили мужчину, который информировал через соцсети о местах патрулирования работников ТЦК.

Также мы писали, законно ли требовать бумажный военно-учетный документ при оформлении отсрочки.

Одесса Новости Одессы мобилизация ВВК ТЦК и СП адвокат юрист

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:02 Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать

07:01 ПриватБанк требовал от клиента повторно оплатить кредит — детали

06:45 Экс-игрок сборной Украины забил очень красивый гол — видео

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

06:40 Байден призвал изменить Конституцию США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:33 Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям

06:30 Цены на сою изменились — сколько стоит тонна зерновых в Украине

06:30 Образовательные уровни и отсрочка для студентов — весь список

06:25 Снег будет только на западе — прогноз погоды на сегодня

07:02 Украинские монеты за тысячи гривен — что можно дорого продать

07:01 ПриватБанк требовал от клиента повторно оплатить кредит — детали

06:45 Экс-игрок сборной Украины забил очень красивый гол — видео

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

06:40 Байден призвал изменить Конституцию США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:33 Наследство в 2025 году — что невозможно передать детям

06:30 Цены на сою изменились — сколько стоит тонна зерновых в Украине

06:30 Образовательные уровни и отсрочка для студентов — весь список

06:25 Снег будет только на западе — прогноз погоды на сегодня

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно