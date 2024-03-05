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Повторні потужні вибухи в Одесі — місто атакують "шахеди"

5 березня 2024 00:44
оновлено: 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні потужні вибухи в Одесі — місто атакують "шахеди"
Вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз, 5 березня, пролунали повторно. Ворожі безпілотники безперестанно атакують місто, російські цілі збивають українські сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють соцмережі.

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В Одесі чути потужні вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Раніше Сили оборони півдня запевняли, що ці звуки свідчать про роботу ППО. Також військові закликати не знімати та не публікувати бойову роботу бійців.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Тим часом в Одеській області продовжується повітряна тривога. Загроза пов'язана з атакою ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні в вівторок, 5 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили попереджають про нові "шахеди", які летять в бік Одеси.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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