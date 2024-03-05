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Повторные мощные взрывы в Одессе - город атакуют "шахеды"

5 марта 2024 00:44
обновлено: 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные мощные взрывы в Одессе - город атакуют "шахеды"
Взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас, 5 марта, раздались повторно. Вражеские беспилотники постоянно атакуют город, российские цели сбивают украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают соцсети.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Ранее Силы обороны юга уверяли, что эти звуки свидетельствуют о работе ПВО. Также военные призывают не снимать и не публиковать боевую работу бойцов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Тем временем в Одесской области продолжается воздушная тревога. Угроза связана с атакой ударных БПЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине во вторник, 5 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также Воздушные силы предупреждают о новых "шахедах", летящих в сторону Одессы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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