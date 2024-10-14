На Одещині військовий кухар привіз додому гранату

Чоловік тримає гранату у руці. Фото: ілюстративне/скриншот

У старшого кухаря взводу матеріального забезпечення однієї з військових частин знайшли невеличкий арсенал боєприпасів. Чоловік запевняє, що просто забув вийняти їх з сумки, коли поїхав у відпустку.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Комінтернівського райсуду.

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Подробиці справи

У суді обвинувачений розповів, що служив у Донецькій області й придбав там в інтернеті ніж для роботи на кухні. За його словами, ніж не був кухонним, але йому підходив. Приїхавши додому у відпустку, він пішов відзначитися до ТЦК. На вході в нього запитали про заборонені предмети, і він розповів, що має у рюкзаку ніж. Втім, крім ножа, там виявили 15 бойових набоїв калібру 5,45, а також корпус і запал гранати Ф-1.

Сам чоловік стверджує, що забув здати боєприпаси у частині.

Що вирішив суд

Кухаря засудили до трьох років ув'язнення за незаконне зберігання боєприпасів. Втім, суд звільнив його від покарання, замінивши його на півтора роки іспитового строку.

Нагадаємо, у Львові солдат судився з військовою частиною, щоб звільнитися зі служби.

Також у Закарпатській області судили чоловіка, який відмовився ставати на облік у ТЦК та проходити ВЛК.