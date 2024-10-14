В Одесской области военный повар привез домой гранату

Человек держит гранату в руке. Фото: иллюстративный/скриншот

У старшего повара взвода материального обеспечения одной из воинских частей был найден небольшой арсенал боеприпасов. Мужчина уверяет, что просто забыл вынуть их из сумки, когда уехал в отпуск.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Коминтерновского райсуда.

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Подробности дела

В суде обвиняемый рассказал, что служил в Донецкой области и приобрел там в интернете нож для работы на кухне. По его словам, нож не был кухонным, но ему подходил. Приехав домой в отпуск, он отправился отметиться в ТЦК. На входе у него спросили о запрещенных предметах, и он рассказал, что имеет в рюкзаке нож. Впрочем, кроме ножа, там обнаружили 15 боевых патронов калибра 5,45, а также корпус и запал гранаты Ф-1.

Сам мужчина утверждает, что забыл сдать боеприпасы в части.

Что решил суд

Повара приговорили к трем годам заключения за незаконное хранение боеприпасов. Впрочем, суд освободил его от наказания, заменив его на полтора года испытательного срока.

Напомним, во Львове солдат судился с воинской частью, чтобы уволиться со службы.

Также в Закарпатской области судили мужчину, который отказался становиться на учет в ТЦК и проходить ВВК.