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Пожежа на кладовищі в Одесі — подробиці

14 грудня 2024 16:34
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа за Таїровським кладовищем: згоріли два гаражі
Пожежа на кладовищі. Фото: скриншот з відео
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі, за Таїровським кладовищем, сталася пожежа. На місці працюють рятувальники ДСНС. Причини вогню встановлюються.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Сьогодні під вечір в одеських пабліках з'явилася інформація про пожежу в районі Таїровського кладовища. У ДСНС уточнили, що сталося займання двох гаражів. Рятувальники уже на місці та борються з вогнем. А поки одесити спостерігають, як з місця події "валить" майже червоний дим.

Наразі фахівці ДСНС з’ясовують причини займання та оцінюють завдані збитки. Мешканців району закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо у гаражних кооперативах і місцях, де зберігається легкозаймисте майно.

Як діяти під час пожежі

  • Не панікуйте та оцініть ситуацію

Якщо ви помітили пожежу, зберігайте спокій. Оцініть масштаби загоряння та швидко вирішіть, чи зможете ви самостійно впоратися з вогнем, чи необхідно негайно евакуюватися.

  • Негайно викликайте рятувальників

Зателефонуйте за номером 101 та повідомте:

Точну адресу пожежі.
Що саме горить (будівля, квартира, автомобіль тощо).
Чи є постраждалі.

  • Спробуйте локалізувати вогонь, якщо це безпечно

Якщо загоряння невелике, використовуйте вогнегасник або підручні засоби (воду, пісок, ковдру). Не використовуйте воду для гасіння електричних приладів або речовин, що можуть спалахнути від контакту з нею (наприклад, мастила). Зачиніть двері та вікна, щоб обмежити доступ кисню до полум’я.

  • Евакуюйтеся з небезпечної зони

Повідомте інших людей про пожежу. Вийдіть з приміщення, не користуючись ліфтом. Якщо у приміщенні багато диму, рухайтеся низько до підлоги, закривши рот і ніс вологою тканиною. Допоможіть іншим, якщо це можливо

  • Перевірте, чи є люди в сусідніх приміщеннях.

Допоможіть дітям, літнім людям або людям з обмеженими можливостями вибратися з небезпечної зони. Дочекайтеся рятувальників.

Нагадаємо, в ГУР показали відео, як в Росії горить винищувач та локомотиви. Також Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області РФ.

Одеса пожежа Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси вогонь

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