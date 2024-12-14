Пожар за Таировским кладбищем: сгорели два гаража

Пожар на кладбище Фото: скриншот с видео

В Одессе, за Таировским кладбищем, произошел пожар. На месте работают спасатели ГСЧС. Причины огня устанавливаются.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сегодня к вечеру в одесских пабликах появилась информация о пожаре в районе Таировского кладбища. В ГСЧС уточнили, что произошло возгорание двух гаражей. Спасатели уже на месте и борются с огнем. А пока одесситы наблюдают, как с места происшествия "валит" почти красный дым.

Сейчас специалисты ГСЧС выясняют причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб. Жителей района призывают соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в гаражных кооперативах и местах, где хранится легковоспламеняющееся имущество.

Как действовать во время пожара

Не паникуйте и оцените ситуацию

Если вы заметили пожар, сохраняйте спокойствие. Оцените масштабы возгорания и быстро решите, сможете ли вы самостоятельно справиться с огнем или необходимо немедленно эвакуироваться.

Немедленно вызывайте спасателей

Позвоните по телефону 101 и сообщите:

Точный адрес пожара.

Что именно горит (здание, квартира, автомобиль и т.д.).

Есть ли пострадавшие.

Попытайтесь локализовать огонь, если это безопасно

Если возгорание невелико, используйте огнетушитель или подручные средства (воду, песок, одеяло). Не используйте воду для тушения электрических приборов или веществ, которые могут вспыхнуть от контакта с ней (например, смазки). Закройте двери и окна, чтобы ограничить доступ кислорода к пламени.

Эвакуируйте из опасной зоны

Сообщите другим людям о пожаре. Выйдите из помещения, не пользуясь лифтом. Если в помещении много дыма, двигайтесь низко к полу, закрыв рот и нос влажной тканью. Помогите другим, если это возможно

Проверьте, есть ли люди в соседних помещениях.

Помогите детям, пожилым или людям с ограниченными возможностями выбраться из опасной зоны. Дождитесь спасателей.

Напомним, в ГУР показали видео, как в России горит истребитель и локомотивы. Также Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области РФ.